名譽領事指未獲禮賓處明確回覆感不尊重　李家超否認稱重視關係

現時個別國家沒有派遣官員駐港，改以委任本地居民擔任其名譽領事。有議員表示曾有名譽領事反映，他們不了解其享有的便利、特權及豁免，而向負責與駐港外國領事聯繫的禮賓處，對相關查詢卻無明確答覆，令他們感到無所適從及不受尊重。政務司司長李家超今(20日)否認有關說法，指在名譽領事上任後，禮賓處處長會與他們會面，詳細介紹他們所享有的便利、特權及豁免，並派發相關資料文件，又指名譽領事及職業領事所享便利、特權及豁免有所不同。

議員謝偉俊在書面質詢表示，各國在澳門的名譽領事獲提供官方文件，列明其享有的便利、特權及豁免。有意見指，當國家為應對美國組成「五眼聯盟」和 「澳英美聯盟」 圍堵中國，致力在外交層面爭取更多不同國家支持以反圍堵之際，港府應檢討及改善便利各國在港名譽領事履行職務的政策。

李家超回應指，香港特區現有58位名譽領事，根據《維也納領事關係公約》可獲名譽領事便利、特權及豁免，包括在執行領事職務時不受司法或行政機關管轄；就其執行職務所涉事項，於司法及行政程序中沒有擔任作證或提供有關文件之義務，並有權拒絕以專家證人身份就派遣國之法律作證，及派遣國給予的薪酬可獲免稅等。

不過，李強調部分便利、特權及豁免只適用於職業領事，並不適用於名譽領事，包括人身自由或尊嚴不受侵犯；不會被逮捕候審或羈押候審，如遇犯嚴重罪行除外；不會被監禁，但為執行有確定效力之司法判決者除外；如拒絕在司法及行政程序中作證，不會被強制要求或處罰；豁免工作簽證；豁免個人稅項，包括差餉、汽車首次登記稅、汽油稅、煙酒稅等；及免納關稅及免受海關查驗等。

他又指禮賓處過往亦曾收到個別名譽領事就其所享有的便利、特權及豁免的查詢，每次均作出詳盡回覆。特區政府亦重視與他們的關係，不時邀請他們出席重要活動及特別簡報會，如《施政報告》簡報會及《財政預算案》簡報會等。