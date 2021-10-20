體育發展融入科技　運動科學及醫學人數5年增3成

政府早前公布多項推動體育發展的措施，包括加快推進香港體育學院(體院)興建新設施大樓，以及開展運動科研資助計劃，加強對香港運動員運動科學和運動醫學的支援。有議員關注體院將增聘的運動科學人員數目及吸引人才方法，民政事務局局長徐英偉指過去5年體院精英訓練科技科的職位數目逐步增加，全職及兼職職位的總數由95個增加至127個。

徐續指，體院在東京奧運會後，正收集體育總會、教練及運動員等持份者的意見，以規劃體院未來發展，包括運動科學和運動醫學支援服務的人手需求。而體院亦會定期檢討各職系人員的薪酬，確保他們的待遇具市場競爭力。他又指體院會與本地大學合作，為學生提供運動科學和運動醫學相關的實習機會，以培育更多相關本地人才，並吸引他們將來加入體院或從事體育專業相關工作。

對於議員問及，政府、商界和體育界就推動體育產業化並為退役運動員提供更多體育相關就業機會方面的討論情況如何，徐表示，隨着啟德體育園在2023年落成，將可締造更多體育相關的多元發展，為青年人以至為退役運動員提供就業和發展機會。而徐亦會主持工作小組，與商界和體育界共同探討如何進一步支持香港體育產業發展。