議員倡天水圍分區升為警區　保安局指須考慮人口增長及罪案率

元朗幅員遼闊，現時元朗警區轄下設有元朗、八鄉及天水圍3個分區，有議員關注隨着區內人口日漸增加，分區的警務人員數目與人口的比率會否拉闊，或需要把天水圍分區升格作警區。保安局回覆指，上述3分區人口比率在所有警察分區處於約中間位置，強調警方會不時檢討，考慮人口及罪案率多項因素。

議員梁志祥關注元朗警區警務情況，保安局局長鄧炳強書面回覆表示，元朗、八鄉及天水圍分區，現時的警務人員編制分別為325、69及457，而分區警務人員編制與人口比率，則分別為「1:751」、「1:833」及「1:719」，比率在所有警察分區中處於約中間位置。資料又可見，比率最低及最高的分別為打鼓嶺的「1:20」，及青衣的「1:1,178」。

鄧又指，元朗警區一直密切監察區內的治安及交通情況，有需要時會由元朗警區總部刑事調查單位提供支援，另新界北總區亦不時調派行動部及刑事部的前線人員到元朗警區支援。至於會否考慮把天水圍分區升格為警區，一般而言，警方會考慮多項因素，包括該區的人口及預期的人口增長、罪案率及罪案趨勢等。

整體罪案數字方面，元朗分區2019年有1,938宗，2020年升30%至2,531宗，今年首8個月有1,789宗，佔去年全年70%。八鄉分區前年有359宗，2020年升25%至450宗，今年首8個月有321宗，佔去年全年71%。天水圍分區前年有1,344宗，2020年升48%至1,988宗，今年首8個月有1,471宗，佔全年74%。