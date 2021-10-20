水警殉職　紀律部隊人員涉發冷血言論　鄧炳強：8人已停職受查

水警高級督察林婉儀上月在追截走私大飛時墮海英勇殉職，惟有紀律部隊人員在網上發表嘲諷言論惹爭議。有議員今(20日)斥責有關行為冷血、滅絕人性，另有議員促政府立法規管侮辱執法人員行為，及修改《公務員守則》就規範公務員行為品德。保安局局長鄧炳強回應指，有8名涉事紀律部隊人員被停職，局方會先循刑事罪行方向調查，如沒有足夠證據檢控亦會作紀律處分，強調停職是嚴重的事情。

在立法會會議上，議員謝偉銓提出口頭質詢批評對因工殉職的執法人員，予以奚落甚至慶祝是極度冷血、滅絕人性行為，當中竟有來自不同執法部門人員，在網上發表相類言論。他指有美軍在網上批評美方撤軍行動，不單被即時革職，更需面對軍事審訊，關注政府如何處置涉事的執法部門人員。

另一議員梁美芬指近年侮辱、威嚇及欺凌執法人員的行為已變得無法無天，舉例指新加坡、澳門及英國南威爾斯已立法，如有人侮辱執法人員會被判監及罰款。她建議政府在《刑事罪行條例》及《公安條例》中作修改或加入新條文，特別保障執法人員。

議員何俊賢質疑局方最後只會「放生」該8名執法部門人員，並以警告信了事。他認為紀律部隊是香港最後一道防線，政府必須維護執法尊嚴。如「城堡在內部被破壞」，但卻沒有機制處理，未來將成政府風險管理的缺失。他建議政府修改2009年制訂的《公務員守則》內容，以規管公務員品德問題。

鄧炳強回應指8名紀律部隊人員因發表有關言論已被停職，並對他們行為感失望及憤怒。他強調紀律部隊重視團隊精神，就個別人員作有關言論，局方對於他們是否仍能在團隊中合作感懷疑。當局將先循刑事罪行方面調查，如沒有足夠證據檢控，將對有關人士作紀律處分。他強調在紀律部隊中停職是嚴重的事情，如最終所犯的事件屬實，必須面對嚴重後果。有關公務員品德方面，他會向公務員事務局轉達意見。

對於立法規管侮辱執法人員行為，鄧指這些行為不單影響前線人員執法，亦會令公眾守法意識變得薄弱。新一份《施政報告》已提及將就假新聞、仇恨言論及侮辱公職人員行為作立法研究，相信立法是其中一個選項。

他又指當局已制訂不同策略提高前線人員執法安全性，並加強源頭打擊工作減低走私情況，及調查集團背後財政及收益來源。他又指會進行跨區域合作，在對岸堵截走私船隻以替代在海面上進行危險行動，並考慮加入科技應用及培訓。