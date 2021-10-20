議員憂旅遊業藍圖過時　促為文體旅局做好準備

旅遊事務署在2017年公布《香港旅遊業發展藍圖》，訂定5年內的短、中、長期旅遊項目及措施。旅遊界議員姚思榮提及新冠疫情已經改變旅遊業生態，另外國家於今年編制《十四五文化和旅遊發展規劃》，港府應重新檢視藍圖。另外有議員認為藍圖基本上沒有涉獵體育發展，認為需更新藍圖，同時為《施政報告》中建議設立的文化體育及旅遊局做好準備。

體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國在今日(20日)的立法會大會上提及，現時的《香港旅遊業發展藍圖》基本上沒有涉獵體育政策，港府應思考如何令體育與旅遊及文化相結合，充分利用優勢促進經濟發展。隨着西九文化區落成，而啟德體育園亦將在2023年落成，馬逢國促請港府更新藍圖，覆蓋更多體育政策。

商務及經濟發展局局長邱騰華回應指，疫情打斷藍圖的推展工作，但港府有把握時間將藍圖與國家規劃比對，務求相對接。他又指在新政策局成立前，港府一直積極推動文化、體育及旅遊發展，當中亦不乏將體育及旅遊相結合，例如在香港舉行的七人欖球賽是國際體育盛事，同時可吸引大量遊客。粵港澳三地將合辦下屆全國運動會，邱相信亦可推動旅遊發展。

至於議員陳健波則指出，啟德郵輪碼頭的交通接駁及配套多年來都沒有得到解決，反觀南沙郵輪碼頭甚至有地鐵配套，擔心香港與內地合作處於弱勢，減低在區內郵輪市場的競爭力。邱騰華表示，啟德郵輪碼頭的交通、接待配套已有很大改善，疫情減低郵輪市場的潛力，不過香港可復辦公海遊，有4萬多名香港居民參與，為郵輪業提供生機。