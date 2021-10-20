收回祖堂地未能領取補償金　議員斥政府過去兩年「冇做嘢」

政府引用《收回土地條例》收回祖堂地，但屢次出現收地補償金未被祖堂成員認領的事件。議員劉業強今日(20日)在立法會會議上提出質詢，促政府交代多少祖堂地因司理懸空而未能領取補償金。民政事務局局長徐英偉指，截至9月27日，因上訴土地業權、沒有回應等其他原因而未領取補償金的事件涉及149個祖堂，涉款約14.5億港元。

徐英偉指有祖堂沒有聯絡民政署，政府就會無法得知司理是否懸空，及土地數目等情況，地政總署亦沒有備存1997年至今未領取祖堂地補償金的數字。他指截至9月27日，部分祖堂地司理出缺而未能領取的金額涉及4億港元及49個祖堂地；因成員反對司理收取補償金等，涉及3.6億港元及21個祖堂地；因土地業權上訴等其他原因未領取補償金則涉及14.5億港元及149個祖堂。

議員陳克勤直言，司理出缺可能是政府一手造成，部分人絕房繼承，擬委派其他親戚代替，但民政局沒有即時處理，直斥局方都有責任。徐英偉回應指，或許當時沒有足夠資料，政府要保障相關權益沒有出錯，會研究可否理順加快程序。

議員謝偉銓直斥政府過去兩年「似乎冇做嘢」，曾成立小組跟進問題，但兩年都沒有進展，反問「咁叫積極咩，係咪拖字訣？」徐回應指有很多困難，但見到問題存在，會研究及修訂《新界條例》。