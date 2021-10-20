臨床試減考生名額礙海外醫生執業　當局指醫委會將審視明年席位

受到新冠肺炎疫情影響，香港醫務委員會去年及今年共取消2次筆試及3次臨床考試，而下月舉行的臨床考試考生名額更由原本72個減至60個或少於72個。有議員斥醫委會「醫醫相衞」，質疑影響本地醫生供應。食物及衞生局回應指政府關注醫生人手問題，在醫委會安排考試予非本地培訓醫生方面，因疫情關係今次情況較特別，故臨床考試需作社交距離措施，強調醫委會稍後將審視明年臨床考試席位安排。

對於醫委會執業資格試中的臨床考試設4個科目，包括內科、外科、婦產科及兒科。議員張宇人質疑，如要50多歲的醫生再應考，相信難以合格，因他們未必曾修讀所有科目。他又質疑有關修改是阻礙更多醫生考試獲執業資格，形容「一日冇試考就冇得爭飯食，拖得一年得一年」。他又要求往後醫委會作相關改動時，應先諮詢當局。

食物及衞生局局長陳肇始回應稱，經審視疫情，維持考試正常運作，醫委會在今年3月及9月，舉行2021年的專業知識考試及醫學醫英語技能水平測驗，並11月底舉行臨床考試，醫委會會採取適當防疫措施。

她表示，臨床考試名額方面，根據指引4個科目在每次考試分別可安排最多72個考試位置，因應兒科臨時考試的形式最新修訂，令考生考試時間增加，加上防疫措施，兒科考試席位會減至60個，有關特別安排只適用於今年，醫委會將參考新修訂形式及疫情，稍後將審視明年臨床考試席位安排。她又指醫委會中有衞生署署長作代表，將來會要求其通知局方有關安排，強調現時正追回考試進度，不會容許醫委會減少考試機會。