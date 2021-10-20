求升格情侶被拒　女子殺前性伴寵物龜洩憤　認罪囚16月

曾以公開性關係要挾已婚高官、因勒索罪被判監的女子，涉向多年性伴侶要求「升格」成為情侶關係被拒，兩人後來更分開。女子在悲憤下竟闖入男方居所，毀壞對方的衣服及電視機等，並拿對方飼養的豹紋龜發洩，聲稱把龜撞向自己胸口，致豹紋龜龜殼斷裂，內臟外露並嚴重自溶，最終死亡。她今天（20日）於區域法院承認兩2項入屋犯法及一項虐蓄罪，被判監16個月。

被告許珂韋（又名許榮、50歲），承認於2021年1月27日，分別入侵太子道西及新填地街2個住宅單位損壞物件，及殘酷對一隻龜。案情指被告與葉姓男事主是多年的性伴侶，葉曾居於太子道西單位，並有把單位鎖匙給被告，被告不時會在該單位留宿。但事主由去年6月起，便沒有與被告聯絡。事主及後遷至新填地街單位。今年1月9日，事主返回太子道西單位時，發現被告在內而感不滿。被告此時要求成為事主的女朋友，但被事主拒絕。事主更要求被告交還鎖匙，則遭被告拒絕。翌日，事主帶被告往其新居，但沒有把新居鎖匙交予被告，其後兩人結束關係。

今年1月29日，事主帶同女朋友返回新填地單位時，發現手鐲、電視機被損壞，價值1.5萬港元的衣物亦被剪碎。他翌日返回太子道西單位，再發現有衣物被剪碎，及兩隻值6萬港元的龜死亡。閉路電視就拍到被告之前曾出現。被告之後被捕。她在警誡下稱2012年與事主在夜店結識，在2013年發展成情侶，最近分手而犯事。她在控罪當日到達新填地單位，把認為屬於她的衣物及過期酒損毀，之後想到事主與其他女子在太子道西單位，便去到該單位。當時事主不在，她在單位哭泣，並拿龜打向自己胸口。2隻龜的驗屍報告顯示，其中一隻曾受創傷，龜的椎板甲殼一處完全斷裂，體腔器官外露，內臟中等至嚴重自溶，傷勢與鈍物創傷脗口。

辯方律師今天求情表示，本案因感情糾紛引起，與一般爆竊案件有別。被告因一時氣憤，才把象徵與事主二人感情的龜隻打向自己胸口，惟法官卻質疑「打一下可以造成咁嘅創傷？」，直言難以相信只把龜打向自己胸口，可造成如此傷勢。辯方索取指示後，浧清被告期間或曾把龜扔落地上，強調被告當時乃情緒激動，並非蓄意折磨龜隻，而破壞行為亦只想把過去的記憶毀掉。辯方續指被告丈夫縱然知道被告曾經不忠，但亦有到庭支持她，被告還押期間已明白愚蠢做錯及後悔。法官判刑時就指被告即使憤怒，亦不應藉口發洩在動物身上，這既對動物造成痛苦，亦不能減輕其痛楚，做法不智，最終判被告入獄16個月。

庭上披露，被告於2008年曾有勒索案底。而據資料顯示，該宗勒索案之受害人為政府高級官員。案件於2007年在區院審訊，案情指該案事主高官X先生2006年光顧卡拉OK夜總會，認識該處任公關的被告，兩人發展至有性關係。後來X的妻子發現兩人關係，X便與被告斷絕來往。之後被告要挾X稱會向X的上司及傳媒揭露兩人關係，向X勒索50萬港元。X在支付29萬港元後，被告再向X要錢，X的妻子其後更被電話騷擾，X遂決定報警。結果被告經審訊後被裁定勒索罪成，被判監3年。