認用針筒刺港鐵職員　無業漢索精神報告候判

港鐵葵芳站一名職員去年向懷疑不當使用車票的乘客查票時，被人走近用針筒刺傷後頸。事後警方拘捕一名無業男子，他供稱因職員經常查票而憎恨他們。他今天（20日）於區域法院承認1項傷人及3項盜竊罪，法官下令將他還押至11月11日判刑，期間為他索閱其精神及背景報告。

被告彭偉明（36歲）今天並無律師代表。他向法庭表示，因其前律師欲替他索取精神報告，他不願意並認為自己沒有精神問題，所以決定不再聘用對方。他自行求情表示，自己犯下嚴重錯誤，知道會面對長期監禁，會祈求耶穌寬恕他；如他在牢獄中死亡，就求耶穌把他的靈魂帶走。

據案情透露，2020年3月7日下午，港鐵職員在葵芳站截查乘客期間，被告突然走向其中一名尹姓職員，並拍打尹的肩膞。尹感痛楚而大叫，其他職員則見到一枝針筒，被告隨即逃去。尹後感頭暈而被送院治理。警方調查後，於3月27日拘捕被告，並在其住所搜獲載有他人姓名的信用卡及八達通。

被告於警誡下指，案發前曾被港鐵職員截查數次，購買針筒本用作餵龜。他因經常被查票而有不愉快經歷，故把針筒放袋，打算又遇查票時用來嚇對方。他當日見到職員，相信會被截停查，於是決定用針筒嚇他們。至於信用卡等則是他拾獲的。