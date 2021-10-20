今增4宗輸入病例 患者均已接種疫苗 其中3人為抵港外傭

新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心公布，本港今日(20日)新增4宗輸入病例，涉及3女1男，患者年齡介乎23至43歲，均已接種新冠疫苗，其中3人由高風險的A組指明地區抵港，另有1人由中風險的B組指明地區抵港。截至現時，本港累計確診個案12,306宗，另有少於5宗1初步個案。

4名患者均在檢疫期間確診，其中3人為外傭，涉及1名43歲女子(個案編號：12308)，她上周六(16日)由印尼乘「CX798」航班抵港，及後入住竹篙灣中心檢疫，期間驗出帶有「L452R」變種病毒。患者曾於6月7日及8月30日，在印尼接種2劑由英國研發的阿斯利康疫苗。

1名32歲女外傭同告確診(個案編號：12309)，患者本月10日從菲律賓乘「CX906」航班入境，抵港後入住荃灣絲麗指定檢疫酒店，其樣本檢測結果待定，暫未知她是否帶有變種病毒。患者曾於6月16日及7月14日在菲律賓接種2劑由內地研發的科興疫苗。

1名23歲女外傭同樣中招(個案編號：12310)，她上周六由菲律賓坐「5J272」航班抵港，及後於荃灣絲麗酒店檢疫，期間驗出帶有「L452R」變種病毒。患者曾於菲律賓接種2劑科興疫苗，接種日期為今年7月22日及8月26日。

另外，28歲男子(個案編號：12311)亦染疫，患者本周一(18日)發病，上周六自新加坡乘「SQ882」航班抵港，入住荃灣香港遠東絲麗酒店坐疫監，檢測證實帶有「L452R」變種病毒。他曾於6月28日及7月21日在新加坡接種2劑由內地及德國共同研發的復必泰疫苗。