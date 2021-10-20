產婦催生後大量出血　死於伊利沙伯醫院

一名產婦5年前在伊利沙伯醫院生產，在催生後大量出血，結果不幸離世，事後判斷與羊水栓塞有關。死因裁判法庭今天（20日）就事件展開研訊，死者丈夫指，醫院在死者情況轉危後、沒有任何交代下將他推出病房，近一小時都沒有向他解釋情況，任由他在走廊踱步，有醫護人員見他徘徊，甚至將他推進另一房間等候。

死者梁金笑，終年33歲，案發時持雙程證，其丈夫鍾德寧作供指，2016年11月28日早上得知，當時已懷孕38周2天的妻子「見紅」，且醫院建議催生，他便立即請假趕往醫院陪伴妻子。至下午近3時他趕達醫院，妻子已注射了催生針、躺在病床等待生產，期間曾經嘔吐。

鍾續表示，至近晚上8點半他返回產房，見到垃圾桶內的紙巾沾滿血，醫生表示情況正常，並要求妻子配合。晚上9時許，經過3次嘗試後，女兒的頭部露出，但醫護人員突然大為緊張，將鍾推出產房，至超過一小時後才有醫生向他交代妻子情況，告知他無法止血。醫院曾在29日早上6時15分詢問死者家屬是否仍然堅持急救，鍾確認要急救。至早上9時30分，院方將死者送入深切治療部，直至30日，家屬同意拔喉，停止為死者急救。