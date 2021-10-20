深水埗地區康健中心啟用　推廣復康預防勝於治療

佔地逾1萬呎的深水埗地區康健中心前日(18日)正式開幕，是全港第2間政府資助的地區康健中心，旨在為深水埗區居民提供以醫社合作、公私營合作模式進行的基層醫療健康服務，並扭轉現時「重治療、輕預防」的醫療體制及風氣，提升市民自我管理健康的能力，以「3層預防」作公營醫療體系的把關，應付本港人口持續快速老齡化的挑戰。「3層預防」的第1層是指提高基層市民對健康的意識、如何預防疾病以及讓他們及早介入診斷，減慢疾病演變過程；第2及3層分別是與公私營醫院，為市民作出跟進治療，控制病情。

食物及衞生局基層醫療健康辦事處署長蔡宇思今日(20)指出，復康中心的角色是推廣「預防」的概念，因現今醫院和診所林立，給予患病市民治療，反而較少集中預防疾病的地方。蔡期望中心能作分流角色，為未患病、長期病患者，甚至是屬初期患病的市民，先接受專業醫學團隊的初步診斷，決定需否在健康院或醫院接受治療。為充分發揮其地區基層醫療樞紐的角色，中心也會為有需要的市民，如長期病患者統籌轉介服務，如以津貼後的價格轉介個案至地區網絡醫生。

深水埗地區康健中心執行總監盧佩芬則表示，中心已組成跨專業團隊，包括護士、專職醫療人員、職業治療師、藥劑師、社工及支援人員，為居民提供各項政府資助的基層醫療服務，包括健康推廣、健康評估和篩查、慢性疾病管理及社區復康等，如針對乳癌康復者的骨骼治療、免費提供藥物諮詢，若長者不懂服用藥物的分量時便可詢問藥劑師。

為了善用區內網絡及資源，主動及靈活地推動以地區為本的基層健康服務，盧指出中心已從區內或鄰近地區招募並構建1個由家庭醫生、中醫師及相關的醫護人員組成的跨專業網絡，完善為會員治療的配套服務，該中心亦分成不同區域，有豐富設施供會員使用，例如評估及會面區內設有電子健康監測器，能讓會員進行健康評估，由護士監測及評估其健康狀況；親子營養教育室教導家長及小朋友製作健康簡單菜式，甚至介紹製作少數族裔的招牌菜；活動區則有健康教育及慢性疾病管理課程，輔以健康資訊閣作公共衞生專題推廣。復康及運動區、體感功能運動區配合創新科技的應用，訓練會員身體不同部位的運作，如多重平衡、手腳協調能力等，當中有些活動既可單人進行，也可以小組形式互動。

深水埗地區康健中心是由聖雅各福群會，一個非政府組織夥伴負責營運，他們正招募於該區居住或工作的市民，只要帶同住址證明及身份證明文件到中心登記成為會員，便可享用相關服務，如接受免費基本健康風險評估和資訊，亦可因應個人需要，參與「3層預防」項目。截自9月，中心已招募過千位會員，盧表示期望每年能增加約2萬名會員，為一眾深水埗區市民服務。

深水埗地區康健位於石硤尾邨美禧樓2樓，中心自6月30日起已分階段投入服務。開放時間為星期一至四早上10時至晚上8時，星期五至星期六早上10時至晚上10時，星期日及公眾假期休息。