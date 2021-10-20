民調指逾9成人促盡快通關　團體批政府未有決心

新冠肺炎持續，中港兩地免檢疫通關遙遙無期。有團體今日(20日)公布兩地通關問卷結果，顯示逾9成的受訪者希望盡快通關及十分關注相關消息，另有過半受訪者認為隔離檢測措施對家庭團聚有重大影響。

團體「青研香港」在本月12日至19日期間，成功訪問1326名市民，結果顯示有96.1%的受訪者希望中港兩地盡快通關。另有90.6%的受訪者認為兩地未能通關對其有影響，其中52.6%的受訪者認為影響家庭團聚；24.7%的受訪者認為阻礙旅遊；22.5%的受訪者認為影響工作。

議員容海恩指，港府應做好兩地的「健康碼」對接，通關至今未有時間表令市民難以安心，批港府沒有決心達致通關，令不少中港分隔家庭倍感壓力。她建議港府善用科技，設立有系統的申報機制，讓市民感到通關有望。

馬鞍山北分區委員會主席李世榮認為香港要設立具追蹤功能的「通關碼」，或考慮引入「粵康碼」，供有意前往內地的港人使用，強調自願使用並無侵犯私隱的問題。時事評論員陳志豪指，港府最近在社區內找到確診個案，證明港府的「外防輸入」策略並非「滴水不漏」，促收緊豁免檢疫範圍。