地盤工涉姦妻子　承認施壓唆使妻撤控候判

地盤工人被妻子指控強姦，在還押期間多次趁出庭提訊時致電妻子，要她聯絡他胞弟，又在收押所8度向妻子發信，教她向警方及法庭表示要撤銷指控。他今天（20日）在高院原訟庭承認一項作出傾向意圖妨礙司法公正行為罪。法官決定把本案押後至明年3月7日，待其強姦案審訊完後才就本案判刑。

現年42歲、代號CSC的被告除了本案和將審訊的強姦案，亦於本案被還押期間，承認曾在2019年刑事恐嚇一名朋友，而被判監4個月。他在本案案發時已與妻子分居，與父母及2名女兒同住。本案的控罪指他於2019年11月22日至2020年2月22日，作出傾向意圖妨礙司法公正的行為，即透過電話及書信，煽惑、誘使或指示其妻子X向警方作虛假陳述及撤銷對他的指控。

被告承認的案情指，被告與X在2015年結婚，至2019年2人關係轉差，X於同年9月16日報警指控被告強姦她，此後被告一直被還押。之後被告在同年11月至2020年1月，多次趁被押解到法院應訊時，致電X及3度以電話留言，要X聯絡他的胞弟。被告又於2020年1月至2月25日，8度在荔枝角收押所向X發信，要求X聯絡他胞弟，並要她撤銷對他的指控，又承諾事情完結後會立刻與她離婚，且不會騷擾她。被告又於信中承諾會替X支付一切法律費用，教她向警方及法庭稱，強姦指控當日他們都喝了酒並曾爭吵，但2人是自願性交。被告亦於信中稱如X不依他說話做，2人便會成為敵人。被告最終於2020年3月11日因意圖妨礙司法公正被捕。被告在警誡下否認曾向X發信，不過被告現在向法庭承認，確曾致電X及向X發信，要X向警方作虛假陳述，及撤銷對被告的指控。