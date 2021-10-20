房署測量師偕夫騙租津判囚　上訴押後判決

房屋署女產業測量師在申請政府租屋津貼時，隱瞞其在私人公司工作的丈夫已獲得僱主發放房屋津貼，在17年內詐騙政府合共逾480萬港元租津。夫婦二人經審訊後被裁定一項欺詐罪罪成，女方被判監禁22個月，男方被判囚25個月。夫婦不服定罪提出上訴，上訴庭今（20日）開庭處理。法官潘兆初、彭偉昌及彭寶琴聽罷雙方陳詞後，決定另擇日子裁決。

60歲女上訴人黃淑珍與58歲男上訴人陸棟才在1994年結婚。黃於1980年加入政府，至1993年成為房屋署產業測量師，於去年7月退休。陸則於1997加入一間電腦系統公司，近年離職，他離職時職級為部門經理。原審法官裁決時指，2人結婚20多年，難以相信黃不知丈夫有領取房津。另外，法官不接納陸在受查期間聲稱，僱主發放給他的是現金津貼、而不是房津的說法，裁定他是知道自己有領取房津，但仍在妻子的申請書上作出不實聲明。

代表2名上訴人的大律師今天陳詞，批評原審法官沒有足分考慮對上訴人有利的證供，又指案中沒有證據顯示2名上訴人平日如何相處，包括他們在日常對話間，會否談到各自的財務狀況，又或他們在財務上有多獨立。原審單憑2人結婚超過20年，便裁定妻子必然知道丈夫有領取房津實屬犯錯。大律師表示在現今社會，夫婦間未必會坦誠交代各自的財政，形容這是不足為奇。答辯方則回應指，原審是考慮到一系列因素，包括2名上訴人曾簽署的文件，才得出妻子知情的裁決，又強調法官在裁決理由中，沒有必要把曾考慮的因素一一交代。