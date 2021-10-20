美食嘉年華月尾回歸　葵涌運動場設逾260攤位　食品低至1折

新冠肺炎疫情暫見緩和，大型活動陸續恢復，除美酒佳餚巡禮將於下月開鑼，而闊別2年的香港美食嘉年華，亦將在本月尾回歸復辦！香港中華廠商會今日(20日)宣布，香港美食嘉年華將在本月30日起，一連9日在香港葵涌運動場舉行，將會設逾260個攤位，並設有低至1折的食品，包括推廣價2港元的燒肉汁及有機特濃豆漿、3港元的魚蛋醬，以及5港元的陶瓷刨限量出售，以吸引更多搵食男女入場。

第8屆香港美食嘉年華將在10月30日至11月7日舉行，今年共設超過260個攤位，並分「休閒食品區」、「健康養生區」、「餐飲用具區」，以及新增「香港原味道市集」4大主題展區，參展商將會推出一系列優惠，但場內不准飲食與試食。

嘉年華會在展期的每天早上10時30分至晚上7時30分進行，入場門票每張為4港元，但不設現金購票，市民可在會場入口以八達通即場付費，或在網上預先購買電子門券。另外，已接種至少1劑新冠疫苗者，可在展期每天下午4時30分後免費進場。主辦單位指由於政府已寬減會場租金，大會亦會相應地向參展商提供25%租金減免，並調低門票價格。