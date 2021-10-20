隧道不停車繳費下月起接受申請　須提供電話電郵

「不停車繳費系統」最快明年底陸續推行，屆時駕駛人士駛經政府收費隧道及青沙管制區，可使用「車輛貼」遙距繳付隧道費，而毋須再在收費亭停車或排隊付款。為配合新實施，運輸署今(20日)提醒，由11月1日起，登記車主及車輛行駛許可證／試車牌照持有人可遞交相關申請。

運輸署指出，申請人必須提供一個香港流動電話號碼或電郵地址，作為電子聯絡方式，以便日後運輸署及隧道費服務供應商在有需要時，以手機短訊或電郵向他們發出電子信息，包括隧道繳費通知。

同時，登記車主在遞交與車輛有關的申請時，可預先向隧道費服務供應商申請「車輛貼」，以便在「不停車繳費系統」推行後繳付隧道費。隧道費服務供應商預計將由明年中開始，郵寄「車輛貼」給已申請的登記車主。有關「車輛貼」的派發及使用詳情將於稍後時間公布。

不停車繳費系統利用科技，通過讀取貼於車輛擋風玻璃上、配有無線射頻識別技術的繳費貼，以遙距繳付隧道費。政府預期首階後實施的路段為獅子山隧道、城門隧道、青沙管制區；第二階段則暫定為香港仔隧道、海底隧道、東區海底隧道、大老山隧道；西區海底隧道及大欖隧道，政府在接收擁有權後，將實施不停車繳費服務。

新系統實施後，現有隧道收費亭將會移除，騰出的空間可用作改善現有巴士站，有助改善隧道一帶的交通。