劏房租管恢復二讀辯論　張宇人轟官員態度傲慢

香港住屋問題難解，不少市民棲身於不適切居所如劏房，更要承受高昂租金。《2021年業主與租客(綜合)(修訂)條例草案》今日(20日)在立法會恢復二讀辯論，多名議員要求政府即使在通過條例草案後，亦要積極研究實施起始租金，並跟進條例實施。有議員則批評政府官員在委員會會議時態度傲慢，甚至中英文文件中對劏房的定義亦不同，拖延條例草案落實，反問是否對得起劏房居民。

議員張宇人形容審議條例草案時「拳頭都硬哂」，不滿劏房租務管制研究工作小組秘書處主任陳嘉信態度傲慢，指政府對劏房的定義，在中英文版本的文件中亦有出入，將沒有改變圖則，只將屋內其他房間租出的房屋納入劏房，其後才提出修正案。他批評陳嘉信是自己從政多年遇過最差的官員，只「以為數夠票就得」，形容陳一副公務員做錯事不肯承認的態度。張認為條例草案未能盡早通過，陳絕對有責任，更反問陳「對唔對得住劏房戶？」

條例草案委員會主席鄭泳舜表示，其主力服務的深水埗區劏房不斷增加，情況令人不忍卒睹。他指劏房戶差劣的居住環境，往往影響到同一大廈的其他住戶，例如消防安全和衞生問題，他又促政府於搜集到更多數據後，在兩年後實施起始租金，但長遠而言，政府須盡快提供３０萬個公屋單位，以及考慮將過渡性房屋數量增加至３萬或５萬個，以解決住屋需求。

此外，亦有議員關注條例草案通過後的後續事宜，議員葉劉淑儀指，劏房引伸不少問題，可能需要非政府機構協助提供支援，例如託兒服務，以及住戶運動和健康情況等等，希望政府不要通過條例後便一勞永逸。金融界議員張華峰亦認為，法例需要有效實施，希望政府能有效落實條例草案的內容，增加落區探訪，檢視條例草案的實行進度。

議員葛珮帆指香港作為最富裕的城市之一，但竟然有約20萬人居住在劏房、籠屋等，需在立法會審議有關草案實在「好醜」。她指出劏房已存在「十幾廿年」，對政府以缺乏數據為由拒絕設立起始租金說法感到不解。葛提及有大學畢業生為免收入超過公屋入息水平，特意尋找低薪工作，倘獲老闆提攜，予以升職、加人工，則寧願辭職不幹。她指出，原本可以十分上進的年輕人，為求房屋而無奈「躺平」，反問如何不怨恨政府。

至於議員柯創盛，則重提曾與運輸及房屋局局長陳帆一同探訪劏房居民，指當時陳帆「眼濕濕」，反映陳不是冷血，但提醒官員「落區」並不是「做騷」，應跟進問題。柯表示不少市民指出業主「正常做生意」的方式就等於壓榨租客，呼籲業主自律往往是事與願違。