東涌露天停車場變快艇基地　警掃場封艇拘17歲黑漢

新冠肺炎影響全球，連私梟亦因應疫情封關改變走私模式，改以水路運貨圖利。警方掌握相關趨勢，密切監察本港水域一切可疑活動，近日接報有不法之徒利用露天停車場作為掩飾，將「搵食」快艇匿藏其中及進行改裝。警方在今日(20日)突擊搜查目標停車場，在場內起獲7艘改裝快艇和12個舷外引擎，總值約500萬港元，並拘捕一名有黑社會背景的17歲青年，現正追查幕後犯罪集團，不排除有更多人被捕。

新界南總區反黑組早前收到線報，得悉有不法分子為逃避執法部門偵查，於是將走私快艇由海上搬運到陸地，並匿藏於較偏僻隱蔽之處。警方根據情報分析及深入調查，成功鎖定一個位於東涌道北、佔地逾15,000呎的私營露天停車場，懷疑該處被闢作走私快艇儲存場地。

今晨11時許，新界南反黑組探員聯同新界南衝鋒隊、大嶼山警區軍裝和刑事部以及水警總區刑事部人員，持法庭手令進入涉事停車場，徹底搜查範圍內的空地及超個10個貨倉辦公室，期間在停車場一個角落靠草叢位置，發現7艘懷疑用作走私用途的改裝快艇，並在場內起出另外8個150至400匹馬力的舷外引擎、螺絲批及電鑽等維修工具、以及懷疑方便走私用的長梯等，價值共約500萬港元，當場以涉嫌「為走私用途而建造船隻」拘捕一名姓陳(17歲)青年。

該總區反黑組總督察庾博瀚表示，被捕男子有黑幫背景，屬相關走私快艇儲存場地的負責人，他現正被扣留調查。行動中檢獲的快艇長8至13米、闊1.4至1.5米，其中2艘已分別裝上2部400匹馬力舷外引擎，依此計算，快艇可以用超過時速50海里航行，相等於陸上駕駛時速80公里的速度。另外，部分快艇船身有記認或號碼，但均不甚清晰及出現油漆剝落，警方正向海事處了解相關快艇有無登記，而行動仍在進行中，不排除稍後有更多人被捕。

庾重申，根據香港法例第60章《進出口條例》 第14A條，「為走私用途而建造船隻」屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判監7年及罰款200萬港元。警方會繼續利用跨部門合作平台，加強情報交換和共同打擊走私活動，以截斷不法分子的收入來源。警方呼籲，市民如在陸上或海上發現懷疑走私活動，可以即時致電警方舉報，透過警民合作打擊走私及相關犯罪活動。