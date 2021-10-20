逾7000中港牌車輛滯留內地　政府研新措施助驗車續牌

新冠肺炎疫情持續，中港兩地仍未恢復正常通關，導致不少持俗稱「中港牌」的粵港兩地跨界車輛滯留內地，有關車主未能為車輛辦理年度檢驗、牌照續期等兩地手續。運輸及房屋局局長陳帆今日(20日)表示，運輸署估計有7,000多部車齡超過6年的中港牌車輛，在內地未能返港，其車輛牌照亦已逾期，當中，僅有約60輛車在今年1至9月期間，已向署方申請延期取消車輛登記並獲批。署方正與內地及本港相關部門，研究適當的措施協助該些車主驗車及續牌，署方會適時公布詳情。

陳帆指出，據現行法例，運輸署在簽發車輛牌照前，車輛須在指定驗車中心通過車輛檢驗。商用車輛及貨車每年均須接受檢驗，而車齡超過6年的私家車及輕型貨車，每年須在續領牌照前送交指定驗車中心檢驗。當任何車輛在2年內未有有效的車輛牌照，運輸署會發生寄出通知書，告知車主須通知書日期後15天內仍未領牌，否則登記可被取消。但登記車主如有合理原因，可向運輸署申請延期取消該車輛的登記。

他又稱，截至2021年年中，估計有約7,000多部車齡超過6年的粵港兩地跨界車輛，自2019年年中由香港出境前往內地後未返港，當中絕大部分為私家車。為進一步協助滯留車輛回港完成驗車程序和續牌手續，運輸署正積極與內地及本港相關部門研究適當的措施，務求為車主提供一個較便利及成本較低的返港驗車安排。