侵入性乙型鏈球菌爆發或與淡水魚有關　魚販：生意下跌一成

醫院管理局過去40日通報有79名住院病人感染侵入性乙型鏈球菌，當中7人死亡，衞生防護中心在荃灣楊屋道街市環境樣本及魚樣本中，發現血清三型基因序列型283(ST283)，與部分個案脗合。東網記者今日(20日)下午到涉事的楊屋道街市，有市民指近日會減少進食淡水魚，但未有過分擔心，認為致病原因與魚未煮熟有關。賣淡水魚的魚販則表示，事件與魚本身無關，相信只要處理得當便不會染病。

下午時間楊屋道街市內有不少到場購買海鮮的市民，但相比售賣海產的攤販，淡水魚攤明顯較少客人，現場亦可見有人徒手接觸生魚。在街市賣淡水魚的榮哥稱，只要是生的食材皆需要煮熟，只要好好清潔，戴手套便不會有問題，認為事件「唔關啲魚事」，強調若處理不當，即使牛肉豬肉亦會令人染病。

售賣淡水魚近廿年的張太表示，受到新聞的影響生意約少了一成，但自己對消息則不太擔心，稱「啲淡水魚無事，我日日都食」。問及有人在處理魚時受到感染，她則稱「我哋帶手套都係濕手嫁，都無事嫁，（賣魚）成十幾年喇我哋都無事」。但她強調，淡水魚一定需要煮熟，不然會對身體有影響，「唔煮熟嘅，你無事都變有事啦」。

市民鄧女士表示會「自己小心啲」，指淡水魚的養殖多數是批量，因此「依輪梗係唔食住啦」，會先留意事態發展。鄧指自己在處理淡水魚時不會戴手套，但會煮熟。身懷六甲的朱小姐則未有留意到相關消息，由於一向不太食淡水魚，因此並不擔心。

關先生今午到楊屋道街市購買了海蝦及蟹等食材，雖自己不太擔心，但近日會注意少吃淡水魚。問及在楊屋道街市購物會否有顧慮，他則表示由於魚類多數為批發，因此有可能問題出現在魚欄，「（魚販）買咗，個個檔口都會有，不過剛好在這裡驗到」。關又強調，認為只要煮熟食材便不會出事。