食肆上月收337張定額罰款通知書　較8月上升78%

新冠肺炎疫情下，港府去年實施「禁聚令」、「口罩令」，以及向餐飲業務處所及表列處所施加營業限制。食物及衞生局今日(20日)回應立法會議員質詢時透露，執法人員向餐飲業務處所發出定額罰款通知書於9月大幅上升至337宗，平均每日發出約11張定額罰款通知書，總數較8月份的189宗上升78%，而7月份只有2宗。

《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》(第599F章)下，餐飲業務處所及表列處所須遵守營業限制，包括一定比例的員工和顧客接種疫苗、顧客使用「安心出行」等。餐飲處所方面，執法人員9月發出337張定額罰款通知書，為今年5月推出以來最高，8月及7月分別只有189張及2張，差異頗大。檢控數字方面，執法人員於9月作出136宗檢控，而去年4月至今累計作出1,993宗檢控。至於表列處所，9月發出的定額罰款通知書有73張，8月則有111張。檢控數字方面，去年4月至9月合共作出592宗檢控，而9月的檢控數字有48宗。

另外，《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》(第599G章)下，執法人員去年4月至今年9月發出的定額罰款通知書數目合共有21,832張，作出355宗檢控。至於《預防及控制疾病(佩戴口罩)規例》(第599I章)，執法人員去年7月至今年9月合共發出4,927張定額罰款通知書，作出58宗檢控。