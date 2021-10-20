政Whats噏：林健鋒70歲大壽盼盡快通關　生活恢復正常

經民聯議員林健鋒（Jeffrey）過幾日就70歲生日，今日（20日）連同幾位黨友一齊食生日飯，問到生日願望，佢話希望香港返去疫情之前，大家生活正常，健康，最緊要係通關！

Jeffrey提到香港要向前看就要修改以前喺港英年代法例上嘅嘢、立法會規矩等。不過點解以前唔做呢？佢認為呢樣嘢同政府官員好大關係，一路覺得少做少錯，唔做唔錯，所以話特首應該將過去，認為需要改嘅，盡快去做，絕對要果斷，不要議而不決，決而不行。

佢又舉例指政府健康碼做咗咁耐都冇結果，唔明白點解唔快做，又鬧衞生署乜都驚，直言現時香港太依賴專家小組，傾一大輪結果唔想做，而中央會支持香港任何好嘅決定，只要果斷就得啦！至於生日願望就係香港向前，大家生活正常、健康，當然最重要係快通關，通關後大家生活自然好啲，恢復疫情前嘅狀況咁話！

黨友石禮謙同樣祝福香港未來更加好，又祝Jeffery 步步高陞，但就唔好做林太老公喎，而且唔好做特首，語出驚人引來哄堂大笑，Jeffery都忍唔住大叫「你講乜呀」！