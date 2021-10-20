上海仔提前到機場警署　獲放生被質疑開「保護傘」

本港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻惡行人所皆知，涉及兩項串謀傷人、一項串謀刑事毀壞及一項刑事誹謗罪等4項罪名被O記拘捕，惟據知他今(20日)獲警方通知獲釋。上海仔今次獲放生，進一步印證他背後有司法「保護傘」的說法，更疑有「雙安」發功，令惡貫滿盈的他視港法如無物，事件亦引來各界批評，促請律政司盡快向外界交代不作起訴原因，以釋民憤。

上海仔早前曾身負多罪潛逃海外，及後被踢爆與壹傳媒黎智英勾結，互相利用，以不實內容在網上攻擊「東方傳媒機構」。身負4項控罪的他，去年底山窮水盡落難返港被捕，之後先後3次向警方報到，最近一次為今年8月，獲准保釋半年至明年2月4日報到。然而，距離報到日子還有約3個半月，今日警方卻無條件釋放上海仔。

事實上，上海仔就多案「着草」棄保潛逃，視港法如無物，卻一再獲續保，今次更竟獲放生，他不但與內地關係密切，據悉，上海仔認識本港一對有司法界背景的夫婦，自願做「契仔」，上海仔棄保潛逃期間，「契媽」給他黑卡信用卡消費，曾任暫委法官「契爺」則指點他密謀返港。

上海仔獲放生，亦令人懷疑是「雙安」保護傘發功有關。上海仔曾拍片自稱與內地國安、公安有交情，自稱97年香港回歸期間，獲當時廣東省公安廳副廳長接見，向江湖中人散播愛國愛港訊息。至回歸後又獲當時中聯辦警聯辦（應為中聯辦警聯組，2004年升格至中聯辦警聯部）接見，一直為對方提供情報，匯報2008年在港協辦奧運事宜。他自詡一直替內地政府辦事，又自費聘用巴基斯坦人混入在港同鄉進行反恐工作。

議員葛珮帆指，上海仔曾有犯案及棄保潛逃前科，他身負4條控罪，擾攘近1年，警方經向律政司諮詢後決定不作起訴，質疑律政司辦事能力低，案件拖得太耐。對於上海仔聲稱與內地執法部門及本港司法界有密切關係，獲放生事件令人聯想他得到有關人士保護，對內地或香港的司法制度帶來不良觀感，她促請有關方面向外界交代不作起訴原因，釋除疑慮。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強則質疑警方「搞咁耐，得個吉，是否浪費人力物力？」他又稱，身為黑道人物卻高調講出自己認識內地國安及公安，以及有背景的司法界人士，實難以令人感到他不獲起訴，是獲有關方面「撐腰」保護，對本港司法界的印象大打折扣。陳批評律政司處理案件進退失據，認為律政司要向外界交代案件不作起訴的理據。