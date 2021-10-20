凌空踢警案被告企圖搶槍罪成　法官礙於權限判監7年

前年10月旺角發生黑衣人凌空飛踢防暴警事件，一名地盤工人在警員被踢倒後上前襲擊警員，他早前承認非法集結及襲警兩罪，但否認企圖搶警員的霰彈槍，經審訊後被判企圖搶劫罪成。區院法官謝沈智慧今（20日）指案情有其嚴重之處，認為區院的判刑權限不足以反映該名被告的刑責，判他監禁7年，即區院的判刑上限。同案男學生經審訊後被判抗拒在正當執行職務的警員罪，被判入更生中心。

31歲首被告謝信誠，報稱是地盤工人；17歲次被告陳家俊，報稱是學生。謝承認於2019年10月13日，在旺角彌敦道參與非法集結，並在雅蘭中心外襲擊警員X，經審訊後被裁定企圖搶去X的霰彈槍。陳家俊經審訊後，被裁定於同日同地抗拒警員X。

法官判刑指，案中暴力非預謀，屬突發性發生，但案中有極嚴重之處，警員X當時孤立無援，X以溫和方法執行職務，卻落得被群起圍攻的境況，而首被告協助他人逃走亦為加刑因素，他既要參與非法集結，卻要警員不執法，屬橫蠻無理。另外，首被告又承認為洩憤，帶有惡意地與他人一同襲擊警員，目無法紀，及後更圖搶警槍，X僅受輕傷，並非因他留手，而是X配有頭盔等裝備，而法庭量刑須反映懲罰及阻嚇性，判首被告監禁7年。法庭考慮次被告的年紀，認為他需要更生及教導，遂判他入更生中心。

據控方證供，當日旺角一帶有人堵路及破壞，警方進行掃蕩，X在雅蘭中心外捉住次被告的肩膊，示意他停下。次被告大叫「救命，救人」，隨即轉身用雙手推開X。兩名男女此時走近，分別抱次被告的腰嘗試拉走他，及跳起腳踢X的胸口。X被踢胸後跌在地上，次被告伺機逃走。首被告此時上前，用左手捉着，並企圖搶去X手持的霰彈槍，再用右手不停拳毆X的頭部。X在地上用腳踢開首被告，並緊捉首被告的上衣，糾纏間撕爛首被告上衣，首被告成功逃去。X事後驗出其右胸壁觸痛及右膝擦傷，獲發3天病假。此外，現場片段拍攝到首被告當日曾以竹枝等物品堵路。兩名被告於在同日稍後時間被拘捕。