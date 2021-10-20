DR美容毒血針事件　民事索償今提堂明年再訊

DR醫學美容集團2012年發生「毒血針」事件，3名接受該集團的CIK療程之女顧客在回輸經培養血液後出現敗血性休克，結果一死兩傷殘。兩名傷者及死者之家屬，於2015年先後入稟高院，向該集團負責人周向榮、負責施針的醫生麥允齡醫生等3人、及3間涉案公司民事索償。案件今天（20日）於原訟庭提訊。據被告方律師透露，訴訟各方對責任問題並無爭議，只會爭議賠償金額，將會就此進行調解。法官下令訴訟各方須於明年1月31日前以書面交代案件進度，並在明年5月11日再開庭提訊。

3宗索償案件的原告分別是因本案事件導致雙腳腳趾壞死的黃鳳群、需切除雙腿保命的王靜波及死者陳宛琳的丈夫楊錦開，6名被告為DR集團創立人周向榮、實驗室男助理陳冠忠、醫生麥允齡、DR集團旗下的銅鑼灣醫學光學美容有限公司、香港美塑醫務中心有限公司及周向榮持有的亞太幹細胞科研中心有限公司(APSC)。周、陳及麥3人因本案涉及的事件被裁定誤殺罪成，分別被判監12年、10年及3年半，現時仍在服刑。6名被告中，陳及麥今日均沒有律師代表，麥由囚車押解到高院應訊，陳則沒有到庭。

據周向榮的代表律師在庭上稱，就案件的責任誰屬問題，訴訟各方將會達成共識，但賠償金額方面則有爭議，並將需要專家證供，不過訴訟各方亦會安排就案件作調解。法官吳美玲最終下令訴訟各方需於21日內，以書面向法庭交代有關進行調解的安排，及對傳召專家及製作專家報告的意向。另外訴訟各方亦需於明年1月31日以書面向法庭報告，是否已就責任問題達成共識，及交代調解以及製作專家報告的進度，案件將於5月11日再提訊。