衞生署一周錄32宗接種新冠疫苗異常報告　累計逾6000宗

食物及衞生局今日(20日)公布，截至本周日(17日)過去一星期，衞生署共接獲32宗涉及接種新冠疫苗人士的異常事件報告，衞生署目前累計共接獲6,217宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.07%。本港至今共有46宗涉及曾於離世前14日內接種疫苗的個案，未有1宗死亡個案被評為與接種疫苗有關聯。

根據醫管局資料，上月20日至本月17日期間，未有接種疫苗紀錄的死亡個案比率，為每10萬人有110.9宗，而有接種疫苗的死亡個案比率為每10萬人有5.4宗，整體死亡率與過去3年同期數字相若。當中未有接種疫苗的急性中風或急性心肌梗塞死亡個案比率為每10萬人有5.4宗，而有接種疫苗的同類死亡個案比率則為每10萬人有0.5宗。

此外，未有接種疫苗的流產個案比率為每10萬人有31.8宗，而有接種疫苗紀錄後流產的個案比率為每10萬人有9.3宗。當局指，根據上述數字的統計分析，未有證據顯示接種疫苗增加接種者的死亡或流產風險。