上海仔金融趙目無法紀　專興「着草」和「棄保」

「上海仔」和其頭馬「金融趙」兩人同樣目無法紀，專興「着草」和「棄保」，前者多次被捕之下，曾經有2次棄保潛逃紀錄，加上於澳門方面他涉違法遭澳門部門通緝。後者於本港被控一項洗黑錢罪、兩項欺詐罪及一項以欺騙手段逃避法律責任罪，因缺席聆訊被法官下令緝拿歸案。惟警方通緝至今接近3周時間仍然音信全無，相信已經「着草」無蹤。

綽號「金融趙」的趙俊名涉嫌欺詐和洗黑錢逾819萬港元，原定在上月30日需到區域法院出庭應訊，惟未有現身。其後警方曾到其報稱的居所內找到他，以及致電其手機，但仍未能取得聯絡，外界估計趙已經逃之夭夭。案件早在今年3月提訊時，控方曾反對讓趙保釋，惟裁判官當時仍准許以原有條件保釋。

而本港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻，現正被澳門通緝，他在2015年12月與同夥退休高級警司王福林在澳門盜竊以及訛騙，偷取賭廳籌碼同現金總共6,000萬港元，被澳門當局正式立案，兩人一旦入境澳門就會即刻被扣查。但他利用香港、澳門及內地至今仍未設立逃犯移交協議制度，選擇逃回香港招搖過市以逃避刑責。

上海仔2016年涉嫌串謀刑事恐嚇、串謀蓄意傷人及串謀勒索被捕，其後未有就事件到警署續擔保，結果將警方通緝；另一宗則涉及他疑清洗逾億元黑錢於2017年被捕，其後聲稱在泰國中風而無現身，再次棄保潛逃，但被發現人在外地風流快活；遭警方發出通緝令以及充公20萬港元保證金，至去年年底落難返港，才再被拘捕。

不過，「上海仔」自去年返港後，已數次被東網發現他在港島一帶「蒲頭」，最近一次就在上月16日以一副「病樣」現身前往灣仔福臨門晚膳，惟他面貌憔悴、雙目無神且腳步蹣跚；而且貫徹無視法紀的「原則」，將座駕強行停在行車路中心，無視其他車輛狀況肆意並排停車，阻塞後車一帶交通。上海仔除用膳外，又曾經到珠寶店購物和麻雀館耍樂，招搖過市。