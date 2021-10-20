少年機舖遭圍毆一度入ICU　16歲被告襲擊罪成候判

15歲少年去年在旺角一間遊戲機中心被圍毆，遭人用滅火筒重擊，事後一度在深切治療部留醫，要被切除部分脾臟，亦出現短暫失憶的後遺症，並須長期服藥。警方翻查現場閉路電視影像後拘捕7名青少年，其中6人早已認罪，只得一名16歲男童被告否認蓄意傷人罪，於區域法院受審。案件今天（20日）裁決，男童被裁定蓄意傷人罪不成立，但法官就改判他襲擊致造成身體傷害罪罪成，並把案押後至11月4日判刑，期間為男童索取感化報告。男童在候判期間，准以1萬港元保釋。

本案16歲被告被控於2020年5月16日，在旺角洗衣街金雞遊戲機中心內，與其餘6名被告，有意圖而傷害當時15歲的男事主。被告在被捕後一直還押，經過17個月羈押後，至今日終獲保釋。

法官裁判時總結控辯雙方的說法，指控方案情是當日事主與朋友在遊戲機中心內，突然遭人從後拉扯，其後遭被告等7人拳打腳踢，有施襲者拿塑膠告示牌及滅火筒襲擊事主。根據閉路電視，被告曾腳踢事主一下，然後走近倒地的事主。他在警誡下招認「龍蝦叫我上，我踢佢下身3下。」辯方則指被告在案發時不知所措，受同儕影響才踢事主一腳，而他走近事主是為觀察對方傷勢。

法官裁決表示，被告在案發後不足一個月便遭拘捕，理應對事件有準確記憶，加上閉路電視拍攝到，7名施襲者是分批上前襲擊事主，被告是最後一批加入，故肯定其招認屬實。雖然被告有同共犯罪的意圖，但是在暴力程度升級、即有人拿塑膠告示牌及滅火筒作武器後，被告就再沒有參與施襲。最終法庭裁定他的蓄意傷人罪不成立，僅較輕微的襲擊致造成身體傷害罪罪成。