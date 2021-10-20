政Whats噏：容海恩帶細女現身立法會　失控爆喊要工人姐姐幫拖

議員容海恩(Eunice)係首位任內懷孕嘅議員，仲要係一年抱兩，有見今屆立法會會期即將結束，今日(20日)佢就帶同細女現身立法會，感謝大家見證佢同女兒嘅成長。不過只係得歲幾嘅細女就有啲失控，搞到踢晒腳呀！

原來今日(20日)係Eunice嘅大女出世一千日嘅日子，之不過要返學，轉為搵細女做代表，到立法會送餅畀大家食。Eunice細女容貌非常可愛，好投入不斷食雪糕，不過當要佢停低影張相嘅時候就爆喊，結果都要交由工人姐姐抱走。在場記者笑言細女喊個樣都好似Eunice，Eunice就話「我唔係咁喊嘅！」

Eunice話議員任內生兒育女，多謝大家呢幾年睇住佢同兩個女，而佢自己都成長唔少。問到佢仲會唔會追多個或者追個仔，佢話喺今屆議會內再追個仔有啲難，如果有得連任嘅話，下屆先再考慮喇！佢又話喺現今社會，生仔生女都係一樣，自己就鍾意女多啲，覺得窩心啲吖嘛！另外，Eunice話要特別多謝該黨主席葉劉淑儀，專程準備咗一盆玫瑰花，聯同細女送畀葉太。