建屋需時長達20年　石禮謙批政策拖延時間　促加快起樓

立法會正審詓租管條例草案，議員石禮謙直指劏房問題不是房屋問題，而是社會問題，認為社會要共同富裕，要平等資源，只可惜社會在衣食住行都相當不平等，「樓價高但人工無增長」，而且有不少無良業主。

他又回想自己在土地發展公司（市區重建局前身）任行政總裁期間，處理劏房數千間，幫助數萬人上樓，以為會減少劏房，怎料反而增加，又形容劏房環境惡劣，認為不但是硬件問題，更是軟件問題、政策問題、資源分配問題，但強調幫助劏房戶不是施捨，而是要讓大家在大都會可以過正常生活，可惜現時確做不到。

他更提到不少長者勞碌一生，但每年有5000至6000人死在劏房、籠屋，批評政府政策拖延時間，起屋需時長達20年，供應少導致價格高企，促請改善程序，加快起樓。

另一議員陳恒鑌指未來10年政府要加大力度增加房屋供應，建議政府出資買工廈做過渡性房屋，以供應引入競爭，市區大量房屋供應，劏房價格自然下滑，必須做到供應具規模性，不要條例過了就「躺平」不做事，希望局長在政府餘下任期內繼續努力。議員陳振英則指，今次條例通過僅解決部分劏房問題，但施政報告內長遠的房屋政策遠水救不了近火，同樣認為要加快過渡性房屋供應。

議員何君堯指內地已經脫離了絕對貧窮，但香港居住環境仍然惡劣屈在劏房內，他認為租管條例只治標但不治本，應該從根本開始解決市民收入低的問題，為市民製造更好的就業機會。

運輸及房屋局局長陳帆發言表示，聽到議員的聲音後心情非常沉重，但心靈亦受到洗滌。他指劏房租戶面對的困難社會不能漠視，故政府認為有必要實施租務管制，目標規管劏房的租約，為租客提供保障。他指製訂條例時的最大挑戰是如何在法律層面定義劏房，包括板間房、天台屋和太空屋等。他又指部分議員憂慮條例草案的劏房定義，會涵栝業主僅出租空餘房間的情況，故當局亦會提出修正案。

在起始租金方面，他指因為每個單位的位置和質素不一，因此政府在未掌握劏房市場的數據下，並不適合製訂一個合理的起始租金。

他又指，若條例草案獲得通過，新制度將於明年１月實施，差管署將會成立專責小組，現已就此增聘人員，並將會以不同渠道宣傳新的規管制度、設立部門熱線回答市民查詢，以及擬定個案調查和執法的措施。他表示明白到要深層解決住屋問題，需要增加房屋供應，而政府未來可以提供33萬公屋單位，又將過渡性房屋數量目標上調至２萬個單位，並為綜援家庭提供現金津貼。他強調條例草案的通過只是第一步，政府會保持檢視新制度的實行以及其他改善劏房環境的方法。

對於張宇人點名批評陳嘉信態度傲慢，陳帆表示，相信陳嘉信已經盡力解說，並無誤導的意思，至於為何會出現中英文版文件中對劏房定義的不同，陳帆解釋是兩種語言本身有文法上的差異，但他強會保證政府官員以專業態度處理政策。