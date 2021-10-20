去年電動車市佔率增至12%　官方停車場擬2025年徵收充電費

電動車普及化成全球趨勢，港府今日(20日)書面回覆議員的文件顯示，本港去年電動私家車首次登記數字共4,595部，佔整體私家車約12%，較2018年只有1%的電動車市佔率大幅增加。截至上月底，公私營機構已共提供超過4,600個供公眾使用的電動車充電器，其中，超過1,700個由政府提供，當局已籌劃於約2025年開始在政府停車場徵收充電費用，將充電服務市場化。

立法會文件顯示，過去3年，本港電動車數量逐年上升，其中首次登記的電動私家車由2018年的471部，升至去年的4,595部，電動私家車佔整體私家車的比例亦由1%，增至約12%。至於電動交通工具，包括電動巴士、電動小巴、電動的士則未有進展，去年跌至零部。

電動車充電器方面，截至今年9月底，公私營機構已提供超過4,600個供公眾使用的電動車充電器，其中超過1,700個由政府提供，政府的目標是在2025年有不少於5,000個由公私營機構提供的公共充電器，並計劃推動往後再倍增。政府亦正尋找合適的路邊停車位來安裝電動車充電設施，除今年7月已啟用的梅窩的路邊停車位充電器外，政府正在大澳的路邊停車位安裝9個充電器，預計於明年首季內完成。

政府於去年10月推出20億港元 「EV屋苑充電易資助計劃」，資助現有私人樓宇停車場安裝電動車充電基礎設施，政府回覆立法會文件顯示，計劃反應熱烈，環境保護署至上月底已收到超過500份申請，涉及10.8萬多個停車位。當中已有180份申請通過審批，涉及逾4萬個停車位。另外，拒絕了6份未能符合申請條件的申請。

港府現正參考計劃推出後所取得的經驗和數據以及各持份者的意見，檢討資助計劃的資助框架及申請條件。在有額外資源的情況下，並會研究如何將更多不同設計和情況的停車場納入資助計劃。