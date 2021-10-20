港機前經理向承判商濫發訂單　欺詐罪成囚27個月

廉政公署早前落案起訴一名飛機維修公司前經理欺詐罪名，控告他誘使該公司向2間承判商發出購買工具訂單，惟訂單包括總值約150萬港元毋須購買的工具技術繪圖。被告今天（20日）在區域法院被裁定罪名成立，判監27個月。

本案65歲被告胡國民，案發時為香港飛機工程有限公司（下稱港機集團）之生產工程經理，今日被裁定2項欺詐罪名成立。法官陳廣池判刑時斥責被告違反誠信，濫用自己在港機集團的權力和地位，浪費公司人手及資源，令前僱主蒙受損失。

案情透露，港機集團為客戶提供飛機保養維修服務。在案發期間，被告是該公司技術部部件維修小組的主管，負責監督開發、製造及採購飛機維修保養所使用的工具。港機集團的工具承判商需製造有關工具，並提供相關技術繪圖。

案情續指，被告於2015年2月至2016年10月期間，誘使港機集團向2間承判商發出69張總值約250萬港元的訂單，以製造185件工具及提供相關技術繪圖。港機集團收妥所有工具，但該2間承判商只能提供部分技術繪圖。有關185件工具的技術繪圖，其後均能在港機集團的內部系統內尋獲。廉署調查顯示，被告向港機集團隱瞞自己曾指示其下屬工程師，設計及製備該等技術繪圖。其中一間承判商向港機集團提交的部分技術繪圖，是仿照被告提供的港機集團系統內的技術繪圖而製備。而港機集團向該2間承判商購買該等工具的價格，就包括了供應該些本應毋須購買的技術繪圖，涉及金額約為150萬港元。

港機集團的政策，是不容許被告指示工程師為承判商製備技術繪圖，及向承判商提供屬於港機集團的技術繪圖。倘若港機集團知悉公司本已擁有該等技術繪圖，便不會向承判商訂購。