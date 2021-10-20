4成受訪者有意遷居北部都會區　團體憂發展需時籲加緊發展

新一屆《施政報告》提出發展《香港北部都會區》，建議在新界北部發展基建及創科中心，有關注組進行問卷調查，了解發展《香港北部都會區》的可行性。調查發現8成受訪者認同北部都會區的發展策略，並有4成受訪者願意搬遷至該區生活。關注組指結果反映受訪者對計劃感興趣，並提出4大建議，包括以「南金融、北創科」來規劃。

北部都會區關注組進行問卷調查並訪問逾千人，調查發現近8成的受訪者，表示認同北部都會區的發展策略及認爲此舉有助香港發展創科產業發展及解決房屋問題。另有4成受訪者表示有意願在北部都會區上班，及搬至該區居住。惟有4成受訪者認為，用20年時間建設北部都會區並不合理。

關注組指，調查結果顯示市民擔心北部都會圈如同沙中線一樣拖延多年才建成，盼有關建議能夠盡快進行。關注組亦就該區提出4種發展模式建議，包括發債，共同承擔，公私營混合模式，以及民間興建營運後轉移模式。

關注組建議「發債」模式以綠色債券進行，同時可考慮以「共同承擔」模式進行，如同機場管理局以自資及共同承擔模式營運三跑，作為融資來源。另外，關注組亦指可透過公私營混合模式，邀請私人發展商投標參與發展。至於民間興建營運後轉移模式，則意指民間參與公共建設先運用模式，由政府負責規劃工程，並交由民間投資興建。當項目經營一段時間後，再轉移由政府經營。

另外，亦有政黨於本月進行調查，並訪問近千人，了解新界北居民對於北部都會區的看法。調查發現逾80%受訪者支持贊成於新界北建設北部都會區及認為要加快該區的本建成時間，並有逾60%受訪者希望於10年內完成整個項目。

政黨指調查結果顯示，大部分現居於新界北的市民歡迎「北部都會區發展策略」中提及的行動方向及項目，惟按照目前發展時間表，屯馬綫洪水橋站預計2030年落成；北環綫建設預計2034年落成，反映鐵路規劃需時甚久，認為政府應縮短鐵路的規劃時間，以加快新界北部整體項目的進度。