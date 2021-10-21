中年漢藏電弧火機　涉無牌管有槍械被捕

警方西九龍總區機動部隊(PTU)警員，於今日(21日)凌晨1時許，在油麻地白加士街和寧波街交界巡邏，期間截查一名52歲形迹可疑男子，在其身上檢獲一個疑為「火機型電槍」的電弧打火機，他涉嫌無牌管有槍械被捕，已被扣留調查。

有大律師曾指出，器具是否屬於電槍，並不取決於其外型，而是其功能及殺傷力，因此若電弧打火機能量過大，亦有機會成為電槍。一般而言，若火器輸出的能量值超出法定的2焦耳，已受《火器及彈藥條例》監管，因此警方會在檢取懷疑是電槍的器具後，會送往化驗，再決定是否違反條例。如該電弧打火機未有注明輸出的能量等詳細資料，不應胡亂購買或使用，避免以身試法。

電弧打火機主要為以USB充電的打火機，內部是充電池及簡單電路，開關通電後，裝置頂端兩個正負極黑點會產生電弧，就可將香煙點燃。由於它外形與普通火機無異，在某些國家甚至內地可合法擁有及使用。但由於產生電弧點煙，該部分構造與「電槍」雷同，在香港被列為違禁物品。根據《火器及彈藥條例》，任何人如無牌管有槍械或彈藥，一經定罪，最高可處罰款10萬元及監禁14年；而無牌經營槍械或彈藥罪名，可處罰款10萬元及監禁10年。