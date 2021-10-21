東方日報A1：堅離地政府　窮住戶何辜

港府覓地懶，建屋慢。基層市民輪候公屋愈等愈耐，一般申請者平均輪候5.8年才有望上樓，遠遠拋離政府的3年上樓目標。立法會房屋事務委員會昨日召開會議，有議員關注房委會「輪候公屋3年上樓」的承諾是否已不合時宜。運輸及房屋局局長陳帆「死撐」目標不變，估計按現時數字，約10年後公營房屋供應就可滿足需求；不過此期間又會有新申請者，他直言要「十幾至二十年可以做到（達標）」。

議員李慧琼於會上批評政府根本無法承諾具體何時能做到公屋「3年上樓」的目標，令市民認為當局不夠決心追趕目標。另一議員梁志祥提到房屋供應「頭輕尾重」，認為短期內可增加的房屋供應少，建議政府以全民動員方式，加快建屋，例如要求港鐵等有能力的機構響應。而議員劉國勳則關注日後的北部都會區在發展上可否增加地積比，務求地盡其用。

陳帆回應指，未來10年的公營房屋供應量為33萬伙，而未來10年的需求為30.1萬伙，假設若中間無額外新申請者，於10年後的供應可滿足需求。不過，陳承認期間總會有新公屋輪候人士，目前未有肯定數據，例如新增的輪候人數等，當局會盡力朝目標進發。

本港未來5年內除房委會提供單位外，短期內將依靠過渡性房屋供應，現金津貼及劏房租管，解決房屋問題。陳稱將研究空置校舍改為過渡屋，另有工廈業主申請全座改裝，惟因安全配套等問題未能成事。

至於北部都會區，陳指該區土地因以往不同的土地用途規劃，建築比率相對低，計劃將來發展時，會研究提升地積比，相信房屋用地供應增加後，公私營的房屋供應亦可提升。

本港堪稱國際城市，卻有逾22萬劏房人士以豪宅呎價，屈居於狹小劏房之中，令人蒙羞。立法會昨日三讀通過《2021年業主與租客（綜合）（修訂）條例草案》（下稱劏房租務管制草案），規定劏房業主續租租金加幅以10%為上限，並須為租客提供4年租住權保障等。此草案刊憲後3個月，最快明年1月下旬生效。惟條例最終未有訂立起始租金，變相讓業主任意開價。多名議員及團體狠批條例漏洞多多，勢令劏房市場出現「加租潮」；另有業主代表料會有約一成劏房業主退出市場，推算至少逾兩萬劏房戶因而流離失所，形容大批劏房戶「一係捱貴租、一係瞓街」！

立法會昨日以37票贊成、2票棄權下，通過三讀劏房租務管制草案。草案建議劏房續租時租金加幅以10%為上限，同時設立「2+2」的優先續租權，即租戶可連續租住4年。但草案未有規管每份租約起租時的租金，即起始租金，惹來批評。議員葛珮帆直斥香港作為最富裕的城市之一，但竟然逾20萬人居住在劏房及籠屋等，形容需在立法會審議有關草案實在「好醜」。她指出本港劏房已存在「十幾廿年」，對政府以缺乏數據為由拒絕設立起始租金說法感到不解。葛又提到，有大學畢業生為免收入超過公屋入息水平，特意尋找低薪工作，令原本可以十分上進的年輕人，為求房屋而無奈「躺平」，反問如何不怨恨政府。

條例草案委員會主席鄭泳舜則表示，其主力服務的深水埗區劏房不斷增加，情況令人不忍卒睹。他指劏房戶差劣的居住環境，往往出現消防安全和衞生問題，促政府於搜集到更多數據後，在兩年後實施起始租金。全港關注劏房平台批評草案漏洞甚多，除未有訂定「起始租金」、維修責任又不清不楚，擔心劏房經營者可藉條例生效前的「空窗期」避過管制。

議員石禮謙直指劏房問題不是房屋問題，而是社會問題，認為社會要共同富裕，要平等資源，只可惜社會在衣食住行都相當不平等，「樓價高但人工無增長」，而且有不少無良業主。他更提到不少長者勞碌一生，但每年有5,000至6,000人死在劏房、籠屋，批評政府政策拖延時間，起屋需時長達20年，供應少導致價格高企，促請改善程序，加快起樓。

運輸及房屋局局長陳帆表示，聽到議員的聲音後心情非常沉重，但心靈亦受到洗滌。對於未有設立起始租金，他重申因為每個單位的位置和質素不一，因此政府在未掌握劏房市場的數據下並不適合製訂。陳指差估署將會成立專責小組，並以不同渠道宣傳新的規管制度、設立部門熱線回答市民查詢，以及擬定個案調查和執法的措施。

劏房戶張女士表示，與兩名子女同住觀塘一個80呎單位，每月需交租5,000元。其業主表明因應租管即將成立，因此加租500元，加上單位要維修，他們只住了一年被業主迫遷，最終他們無奈搬離單位，更只能找到更貴租、租金約6,000元且差不多呎數的單位暫住。

香港業主會會長佘慶雲指當初正是政府起不夠公屋，令劏房行業應運而生，如今政府推出劏房租管，料條例通過後，既無新業主願意入市做劏房生意，現有劏房業主會退出市場，本身經營4間劏房的他指，已將相關單位賤價售出「退場」，他預計約一成劏房業主退出，估計逾兩萬劏房戶要另覓住處，「當他們同時間搵房住，租金自然高，勢捱貴租或等瞓街」。

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