國務院任命何珮珊接替鄧以海　成首位海關女關長

國務院今早(21日)宣布，任命副關長何珮珊出任海關關長，亦是本港首名海關女關長。隨着海關前關長鄧以海退下火線，何珮珊接棒成為首名由內部晉升的紀律部隊「一姐」，肩負起「把關」重責。

現年53歲的何珮珊自1991年加入海關，任職督察，向以情報及調查工作為主，表現出色，備受部門栽培。她在2005至2006年借調保安局；在2016年，更破格跳過總監督級別，直接晉升為海關4名助理關長之一；至2019年，她升任副關長，致力提升執法成效、完善陸路口岸功能及推動「智慧海關」等工作。她擁有公共行政碩士學位，丈夫是政制及內地事務局局長曾國衞。

何珮珊曾分別於1999年、2003年及2005年3次獲授香港海關助理關長嘉許狀，於2009年獲頒香港海關長期服務獎章及於2016年獲頒第一加敘勳扣，並於2017年獲頒香港海關榮譽獎章。港府表示，何在海關服務30年，擁有豐富的部門運作經驗，具備管理和領導才能，深信她定能帶領香港海關，迎接未來的挑戰。

對於鄧以海退休，港府指鄧於2017年7月出任海關關長以來，致力帶領部門，在防止走私、保障和徵收應課稅品稅款、緝毒和防止販毒及濫用受管制藥物、保障知識產權和消費者權益、監管金錢服務經營者、保障和利便正當工商業及維護本港貿易的信譽等工作上均取得卓越的成績。

海關8個工會就何珮珊上任發聯合聲明，對她成為海關自1909年成立以來首位女關長，也是部門內部晉升的關長，感到光榮和振奮，形容她一直致力提升海關執法效能和公共服務質素，對國家、特區和部門充滿熱誠和承擔，相信她接任關長一職後，將會帶領海關迎接未來新的挑戰。

香港海關高級官員協會主席蔣依莉形容何珮珊榮升關長是「實至名歸」，何珮珊在關員的心目中屬於「實幹形」。蔣又表示，「紅褲子」出身的何珮珊業務能力強、能力高、領導能力優秀，重視與員工溝通。一直以來，何亦非常重視與關員溝通，在前線人員因近期物流量上升而壓力大增，處理的案件數量上升期間，一直十分關心員工的福利。蔣依莉期望，何上任後繼續重視與員工溝通，維繫海關人員團結，帶領部門進入「智慧海關的黃金時代」。