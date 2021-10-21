研究揭半數接種2針人士半年內抗體歸零　孔繁毅指補針事在必行

衞生防護中心轄下的聯合科學委員會下周三(27日)開會，討論是否有需要打第3針加強劑新冠疫苗。身兼疫苗顧問專家委員會成員的港大內科學系臨床教授孔繁毅，今早(21日)在電台節目表示，港大剛展開相關研究，約有一半研究對象在接種第2劑疫苗後半年內，抗體水平都跌至很低，甚至是陰性，故相信無論接種由內地及德國研發的復必泰，或是由內地研發的科興疫苗，都有需要打第3針，只是時間先後的問題。他又指港大正進行疫苗「溝針」的研究，指混合接種復必泰和科興，整體上均可行，目前仍等待部分未完成的抗體測試結果。

孔指出，港大正針對免疫系統受損或受抑壓人士，包括曾接受移植的病人、需接受化療的癌症病患者，以及正服用生物製劑或類固醇的人士等，進行第3針接種的研究。所有參與研究人士都會打復必泰作為第3劑加強劑，當中一半採用肌肉注射，另一半就用皮內注射，了解不同注射方式會否產生不同水平的抗體。他提到，復必泰對Delta變種病毒的保護力較科興強，產生中和抗體的表現較好。

他認為，港府應集中火力鼓勵未接種的長者打針，相信如果長者接種率高，一定會在短期內制訂讓市民接種第3針的方案。

對於以色列指1名從歐洲入境的人士驗出AY4.2病毒株，即是「Delta+」變種病毒。孔稱本港暫未有確診個案驗出「Delta+」變種病毒，但英國已有研究人員相信，這種變種病毒的傳染力較高，可能影響疫苗效果，但暫未有證明顯示感染後的重症機會較高。