立法會恢復二讀引入海外醫生草案　葛珮帆質疑業是醫生霸權

立法會今早(21日)續會，恢復二讀辯論引入海外培訓醫生的《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》，多名議員支持有關修訂，但認為並非引入海外醫生就能解決醫生短缺問題，促優化醫院管理局運作。

有關草案修訂容許在認可非本地醫學院就讀的港人，以「特別註冊」的形式，回港在公營機構任職5年或以上，在本港免試註冊，以解決本港醫護人手不足問題。另議員邵家輝及醫學界議員陳沛然分別提出修正案，邵提出進一步擴大海外專科醫生來港門檻，陳則要求剔除有關賦權食物及衞生局局長可向特別註冊委員會發出指令的條文。

法案委員會主席、議員葛珮帆表示，本港醫生人手不足的問題存在已久，惟醫學界過去多年一直拒絕輸入海外醫生，質疑業界是「醫生霸權」。對於外界認為特別註冊委員會是為便利輸入內地醫生，議員廖長江則認為市民對內地醫生培訓有誤解，強調內地部分醫學院水準同樣受國際認可。

議員梁美芬在會上重提其好友、正義聯盟主席李偲嫣去年12月染疫猝死事件，透露夫婦2人曾在去年6月因傷到公立醫院看醫生，但無得到合理治療，對公立醫院相當無信心。以致在12月即便發燒，都不敢到公立醫院看醫生，她又指自己曾多次跟進事件，才發現有外判承辦商漏發2人檢測結果短訊，認為系統及人手「都好有問題」。加上未來人口老化加劇，醫療人手及服務都有一定需求，故支持公私營醫療合作。

另亦有多名議員指出，單是輸入海外醫生不能完全解決醫生短缺問題，應同時解決醫管局管理、人手分配等問題。

飲食界議員張宇人指香港一直將海外醫生拒於千里，是因為有部分只維護自己利益的本地醫生誤導市民，擔心被海外醫生「搶飯碗」。張稱在1990-1995年英聯邦醫生來港亦免試，但當時公立醫院效率和質素都極高。張反問若執業考試如此重要，為何香港兩間醫學院卻不用接受考核。他又指，現時的執業試需要考核多個科目，對一位執業多年的專科醫生並不公平，甚至他有些中年的資深醫生朋友估計亦未能通過考試。

張批評執業試無助提升醫生專業，只是部分利欲為先的本地醫生製造出來的關卡，導致現時香港醫療水平比90年代反而大大倒退。他指對條例草案唯一擔心的是，即使本港把對海外醫生的閘門打開，卻沒有雨水流入，可能每年只得10多名海外醫生來港。

醫學界議員陳沛然批評，在今年二月醫護人員面對抗疫時，政府卻強推條例草案，認為全是政治決定，破壞考試把關制度、影響專業自主。他強調本地醫生並非如其他議員所說「驚被搶飯碗」，而是擔心免試將會未能保障香港的醫療水平，以及本地學生沒有足夠的實習機會。

陳形容羅馬非一天建成，但可以毀於一旦，批評政府漠視醫學業界意見，在法案委員會討輪上更以公眾利益作藉口。他指在過去數年中，英美醫生在本港執業專業知識試中有53%及格，但中國內地醫生只得13%及格，他指其實香港醫生到英國考執業試要考數次才及格亦是正常情況，但香港醫生亦不會責怪英國考試困難，反而會更努力溫習應對。

他又指最近有兩名非本地醫生解釋了執業試的重要性，指由於每個地方都有風土病及不同要求，故海外醫生需要透過考試給予香港人信心，而醫生和病人之間語言不通亦可能造成造成嚴重後果。

另亦有多名議員指出，單是輸入海外醫生不能完全解決醫生短缺問題，應同時解決醫管局管理、人手分配等問題。議員麥美娟指，香港醫療系統公私營失衡，香港有一半的醫生在公立醫院，卻要照顧全港90%的住院病人。她指即使公立醫院雖然輪候時間漫長，但由於私營醫院貴得離譜，市民只可擁到公立醫院。她認為應該設更多中價醫療服務，例如中大醫院的收費情況，令一些有負擔能力的市民可以放心到私營醫院就醫。麥又指出，公立醫院醫生在60歲退休，但不少工作能力仍然極高，認為是醫管局的繁複制度和程序，令醫護人員士氣極低，批評醫管局高層薪高糧準，本港公營醫療環境卻極差，要求政府檢視醫管局。