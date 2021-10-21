研究揭睡眠欠佳及抑鬱與腸道菌群有關 補充益生菌可舒緩症狀

香港腸道微生物組學會委託研究公司進行港人腸道微生態研究，於今年4至9月招募97名研究對象，今日(21日)公布首階段研究結果，發現超過80%參加者睡眠質素欠佳，逾20%出現不同程度的抑鬱徵狀。研究發現上述大部分人有輕度至嚴重腸道微生態失衡，且缺乏特定菌群，認為進行針對性益生菌補充，能有效紓緩症狀。

研究透過收集參加者的糞便樣本及進行腸道菌群核酸測試等，結果發現不少人睡眠欠佳及有抑鬱徵狀。睡眠欠佳者的腸道細菌菌群豐富度比正常人低，他們亦分別缺乏特定菌群，60%睡眠欠佳者缺乏雙叉雙歧桿菌（Bifidobacterium bifidum），相比對照組的38%為多；87% 具抑鬱症狀者缺乏嗜酸乳桿菌（Lactobacillus acidophilus），較對照組65%多。

參加者其後獲補充其普遍缺乏的標準劑量益生菌，結果顯示70%睡眠欠佳者改善程度達20%，80%具中等程度或以上抑鬱徵狀亦改善接近30%。學會表示，希望是次研究提升市民對腸道及精神健康的關注，亦提供有效數據，讓大眾了解透過調整飲食習慣、改善作息時間、恒常運動及補充特定益生菌調理腸道，可改善睡眠及情緒問題。