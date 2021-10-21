活牛加價　肉檔檔主市民斥政府不作為

活牛批發價今日(21日)起加價，肥牛增幅更逾8.1%。有牛肉檔檔主斥責五豐行逆市加價「十分無良」，雖然成本上升，亦不敢完全將增幅全數轉嫁消費者。有家庭主婦則稱，市道差，日後可能會轉買冰鮮肥牛或其他肉類應對。

灣仔街市的姓陳牛肉檔檔主，直斥五豐行逆市2度加價的行為「非常無良」，擔心流失生意，故每斤牛肉只加數港元。他亦批評政府無能，五豐行壟斷鮮肉市場多年，一直任意加價，小商戶及小市民肆意被宰割；政府應開放市場，檢視加幅是否合理。

市民謝太亦稱，經濟不景，又有疫情，鮮肉市場頻繁加價極不合理，反問食物是市民基本需要，加價令市民負擔不來，政府是否仍然繼續無為？家庭主婦深深感受當中的「連鎖效應」，因為當新鮮牛肉加價時，凍肉商好多時候又會同時加。她無奈說，家中雖有小朋友，正值發育時期，但為了減輕家中開支，會減少買牛肉，轉而買其他肉類代替。

另一位市民任太亦指鮮牛肉賣價太貴，彷佛已成為奢侈品，但不會因此減少購買，因為新鮮牛肉總比冰鮮好。市民甄小姐希望政府檢視五豐行逆市大幅加價的舉動是否合理。五豐行壟斷市場，但無政府部門可以規管及阻止，「究竟是有需要加價？因為運輸成本、天災，還是有人為了謀取更大暴利而加價？」