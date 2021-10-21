疫禍未除　2成港企明年擬凍薪　大學畢業起薪1.4萬元

新冠肺炎疫情持續兩年，經濟受到影響下，本港不少企業經營困難，頻頻進行裁員或減薪自保。香港浸會大學今日(21日)公布一項調查，本港僱員今年度平均加薪介乎1.3%至2.1%，其中約30%受訪機構凍薪，港企展望明年平均加薪1.9%至2.4%，但有近20%公司料會凍薪。此外，調查指廣東省公司的薪酬加幅高於港澳，其中大灣區內地城市機構最高加薪6%，而以香港為基地的機構加薪僅介乎1%至1.7%，至於明年大灣區廣東省城市加薪幅度為5.3%至5.8%，當中港企加幅為1.9%至2.4%。

浸大工商管理學院人力資源策略及發展研究中心、華南理工大學、香港人才管理協會及廣東省人才開發與管理研究會合作，就粵港澳大灣區共11個城市的薪酬及福利，於去年7月到今年6月，向逾10個行業共302間公司、22.4萭名僱員進行薪酬及福利調查。

至於大學畢生生待遇方面，本港大學畢業生平均起薪水平介乎1.4萬至1.7萬港元，較廣東省5,000至7,000人民幣(折合約6,083至8,516港元)高。按行業劃分，本港大學畢業生最高起薪點的三大行業與去年一樣，依次為工程1.72萬港元、資訊科技1.62萬港元、財務會計1.55萬港元，除資訊科技之外，均錄得升幅。