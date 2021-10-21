半天面授課損學童發展　工會請願倡加設淨化空氣設備恢復全日課

新冠肺炎疫情下，學校未能提供全日制授課和課外活動，嚴重影響學童發展和學習效果，亦加劇貧窮問題，有工會今日(21日)到金鐘政府總部請願，要求全面復課，強調有科學方法讓全日授課確保安全衞生，批評政府欠缺支援和決心。

工會引述在今年8月下旬的開學復課調查，受訪超過800名家長，調查發現過半數家長需要放棄工作以便照顧子女、接近8成家長指未能全面復課導致開支加重。工會建議政府可考慮使用現時食環署對飲食場所的空氣質素要求的HEPA及UV-C空氣淨化及殺菌裝備，確保學校用膳的防疫保護，從而恢復全日制教學。

該工會亦邀請香港本地創科公司智耘科技，提供香港本地專利的智能空氣淨化系統，使用高壓電原理淨化和殺菌，並在黃大仙區一所小學試行運作，透過實時網上空氣質素監測證明有效，成功大幅減低懸浮粒子為卓越級別，降低經空氣內粒子傳播病毒的可能。

工會促請政府制訂積極措施，例如為學校提供合適設備和支援，讓學童能獲得充足的防疫保護，尤其是在校飲食用膳時，所處的環境的風險比食肆更低，容讓學生在校用膳從而恢復全日制教學，又強烈要求制訂全面復課時間表，支援學校使用淨化空氣裝備，提高防疫水平，讓學校回復正常教學。