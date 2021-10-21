歐美地區放寬防疫　何栢良憂冬季流感威脅本港

新冠肺炎疫情未了，冬季流感季節又殺到，衞生署衞生防護中心月初開始流感疫苗接種計劃。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早(21日)在電台節目表示，本月第二周的監測數據顯示，流感病毒似乎在英國、美國及加拿大等北半球國家再度活躍起來，憂慮某程度上會對本港構成壓力，呼籲學童及長者接種流感疫苗。

何指出，本港今年初並無出現傳統冬季流感高峰期，與過去5年數據比較，本港以至全球，對流感病毒呈陽性反應的個案都下跌約99%。不過，隨着歐美等地陸續放寬社交距離措施，即將來臨的冬季流感季節，會消失抑或捲土重來，仍存在不確定因素，或會對本港構成壓力。

他表示，流感病毒特別容易在幼稚園和小學傳播，學童受感染後，可能會再傳染給家人，產生家庭群組，因此12歲以下學童，尤其有需要接種流感疫苗，長者亦不應忽略打流感針的重要性，萬一到流感爆發時才接種就會落後於形勢。他建議長者，先完成接種兩劑新冠疫苗，相隔兩星期後再打流感針，又指要預留兩星期，讓流感疫苗發揮功效，因此最好在12月中之前完成接種。