區議員宣誓結束　147人過關49人遭DQ　建制掌9區會主導權

全港18區區議會分4批區議員宣誓程序全部完成，結果亦已揭盅。全港共197名區議員參與宣誓，147人成功「過關」，49人被政府取消區議員資格(DQ)及1名區議員宣誓被存疑後自動請辭。在147人當中93名為建制，泛民僅剩54人，若加上部份宣誓過關及未宣誓的區議員，現剩下60人。而各區區議會形勢也出現最新變化，18區區議會當中，建制掌控9區主導權。

4輪宣誓後，政府宣布147名區議員宣誓有效，50人宣誓有效性存疑，在提交額外資料後，49人被裁定宣誓無效，遭政府DQ，當中包括港島7人、九龍10人、新界東16人及新界西16人，另亦有多人在宣誓前表明拒絕宣誓，要求即時離任。大埔區區議員姚鈞豪早前非法集結罪成，現正服刑；葵青區議員梁錦威被控違反《港區國安法》，正還押候訊，兩人原被安排在本周二宣誓，卻有突然取消；以及因故缺席宣誓儀式元朗區議員張秀賢及楊家安，以及北區區議員黃凱盈並不包括在內。

宣誓結束後，全港18區區議會形勢出現最新變化。經統計發現，建制掌控9區主導權，包括港島的灣仔、南區；九龍的九龍城、觀塘；新界東的西貢、北區；新界西的元朗、葵青及離島。

另有多區人數進一步減少，其中中西區僅剩下3人，南區及黃大仙分別再少1人，南區僅餘3人，黃大仙只有2人，即廖成利及譚香文。另有多區「打和」，建制泛民人數各半，包括東區、深水埗及荃灣。換言之，有7區現時仍由泛民佔多數，包括大埔、沙田及屯門。