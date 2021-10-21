港爸突患肝癌4期　盼籌50萬元醫藥費　「希望見到兩女長大」

育有2名女兒的阿政正值壯年，卻不幸遇上癌魔，數月前突患肝癌4期，在無法進行手術切除下只可選擇雙免疫治療，無奈他停工多月「手停口停」，一家財務陷入困境，難以負擔50萬港元醫藥費，遂於社交網站進行眾籌，冀有善心網民捐助，助一家渡過難關。

今年45歲的阿政是一名車房技工，與妻子育有2名女兒，分別9歲和13歲。阿政平時熱愛運動，尤其喜歡行山及越野跑，身體一直健康，煙酒不沾，也無家族病史。豈料，他今年5月因長期胃痛求診，發現肝臟有腫瘤，因不能做手術切除，遂7月於瑪麗醫院進行標靶及免疫治療，冀縮小腫瘤，直至可做手術移除，「醫生話腫瘤惡化得很快，不知道發病原因，亦無法預計病情進展」。

然而，療程進行了約3個月，療效依然不彰，阿政的腫瘤未有縮小，肝指數曾短暫下降，但其後又回升，肝功能已轉差。由於治療無效，醫生建議他轉用更強的雙免疫治療，但有關治療暫未獲政府資助，須自行負擔醫藥費，頭4支針已要50萬港元。

阿政表示，任職車房技工時的月薪約2至3萬港元，是一家的支柱，但自從5月確診肝癌已停工就醫，手停口停，一直靠積蓄過活，但預料只能撐1年左右，而妻子是全職家庭主婦，須在家照顧2個女兒。家庭目前情況實在無法負擔高昂的醫藥費，遂於Facebook展開眾籌，冀籌得最少50萬港元醫藥費。「我2個小朋友仲好細，佢哋仲好需要一個爸爸，希望大家比(畀)個機會我，幫幫我渡過難關，我真係好希望可以見到我嘅小朋友長大成人！」