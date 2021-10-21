乙型鏈球菌驚魂市民怕怕　行家李彩華教路：勿徒手揀魚最安全

衞生防護中心本周一(18日)公布，過去40天有79人感染侵入性乙型鏈球菌，當中7人死亡。東網記者今日(21日)中午時分，特意走到銅鑼灣一帶視察，有魚檔檔主表示生意尚未算受太大影響，日後會盡量阻止顧客徒手揀魚的習慣；有市民亦表示相信做足衞生預防措施，便可避免感染，不會因此減少光顧淡水魚。

香港海鮮業聯合總會主席李彩華建議，市民在街市買淡水魚時「用眼揀」，不要「用手揀」。他表示，街市的淡水魚幾乎百分百是活魚，因此一定是新鮮，不用怎樣揀選。至於魚檔冰枱上的冰鮮魚，市民可看魚的光澤、魚眼是否光亮、有否凹了，毋須用手拿起魚來看或聞。若魚不新鮮，離遠也有腥臭味，如果要落手揀選，建議用膠袋隔着，千萬不要使用魚檔的共用毛巾。

銅鑼灣鵝頸橋街市一名不願上鏡的魚檔檔主表示，自相關報道出街後，生意額未見特別大改動，與平日差不多，相信大部分市民明白如何預防細菌，日後如有顧客意欲徒手揀魚，自己亦會出言勸阻。

剛剛買完餸的鍾太稱，早前聽到有7人因為感染侵入性乙型鏈球菌而死亡的報道時，感到十分驚恐，以往在家煮魚時，都是徒手整，現在則會帶手套，亦會確保完全煮熟方作食用。最近幾日亦會暫時停止食用鯇魚及光顧淡水魚檔口。

市民麥女士則表示不太擔心，自己向來僅會用雙眼去揀魚，不會像一些長者般喜歡親手「摸吓條魚」及「揭開魚鰓」看新鮮度，認為這樣十分不衞生。她又指只要做足保護措施，如戴手套，避免傷口與生的食物接觸，並完全煮熟食物，已經可以大大降低感染細菌風險，毋須捕風捉影，完全不購買淡水魚。