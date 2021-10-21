女保險經紀到男子家傾保險疑遭迷姦　涉落藥男子被控強姦罪

女保險經紀於2018年透過微訊認識了一名男子，該漢聲稱要為家人買保險，2人見面時她被帶到該漢位於長沙灣的住所。期間該漢涉嫌把含安眠藥的啤酒給女保險經紀喝，令她神志不清，並伺機與她性交，更在她體內射精。懷疑涉案男子其後被控強姦罪，他否認控罪，案件今（21日）在高院開審。

現年37歲的被告林劍峰，被控於2018年8月29日，在東京街42號東寧大廈一單位強姦X。控方開案陳詞指，2018年7月被告在微訊向X打招呼，指自己家人有意買保險。同月28日，2人初次見面，期間被告帶X到他的住所商談保險事宜。約半個月後，X問被告會否投保，被告說正考慮。2人於是相約在8月29日再見面。

當日下午2人到了被告住所，期間被告帶來2罐啤酒，X挑了一罐，但她喝到一半便不省人事。當X再有意識時，發現正與被告發生性行為，由於X感到軟弱無力，無力反抗，結果被告在她體內射精，X離開單位時亦感頭暈及腳步浮浮。翌日X往伊利沙伯醫院檢查，法醫檢驗下，在她的血液樣本中發現安眠藥唑吡坦的成分。控方指，唑吡坦的效用會在30分鐘內生效，藥效會持續數小時，直指被告乘人之危犯案。