《2021年電訊(修訂)條例草案》三讀通過　議員指業界憂誤墮法網

隨着5G服務日益普及，政府擬修訂電訊條例，以確保規管架構能與時並進，以及保護地下電訊線路。立法會今(21日)三讀通過《2021年電訊(修訂)條例草案》。有議員敦促政府對建造業界解說清晰，亦可以為業界提供一站式申請挖路的所有牌照。商務及經濟發展局局長邱騰華則表示，通訊局會與業界和持份者進行諮詢，會協助業界理解新規例。

建築、測量、都市規劃及園境界謝偉銓表示香港已經進入5G時代，大家生活亦更方便，在智能家居、物聯網，以至餐廳送餐都可以用到5G。對於條例草案中若有人在電訊線路附近進行地下工程但沒有採取合理步驟保護線路受損，將會構成刑事罪行，謝指現行的相關挖路限制已經不少，工人可能在挖開路面後才發現有線路在內，擔心業界若不慎損壞電訊設施，會令工人誤墮法網，希望當局對建造業界清晰解說，又建議為業界提供一站式申請挖路的所有牌照。謝又指草案建議簡化非傳送者牌照的申請，認為政府要做好宣傳工作，讓相關業界知道自己有權申請牌照。

邱騰華表示，為了配合通訊業發展，令業界保持活力，有需要改善現有的電訊規管架構。他指通訊局會與業界和持份者進行諮詢，會協助業界理解新規例。

《2021年電訊(修訂)條例草案》主要修訂《電訊條例》第32D條，訂明通訊局的權力及職責，將集中規管電訊設備及裝置的電訊功能，包括有關電訊技術標準和規格。條例草案亦會保護地下電訊基建設施，若有任何人在電訊線路附近進行任何地下工程時沒有採取合理步驟保護或沒有防止地下電訊線路受損，將會構成刑事罪行。

另外，由於5G及物聯網的服務性質規模較小，亦主要應用於特定地理範圍及服務指定用戶群組，故當局將修例簡化發出非傳送者牌照，非傳送者牌照較傳送者牌照所獲准提供的電訊服務在地域覆蓋、服務範疇、規模或客群方面均具局限性，當局相信有關安排將便利新電訊服務的推展和應用。