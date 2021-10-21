致力緝私把關冀贏口碑　何珮珊履新不讓鬚眉

本港出現首名海關女關長！國務院任命何珮珊為海關關長，今日(21日)起正式執掌海關，擔起「把關」重責。巾幗不讓鬚眉，剛上場的海關關長何珮珊今午會見傳媒，表示對出任關長感到榮幸，未來工作任重道遠，會由4方面致力維護海關安全。

何表示，首要的把關工作說一不二，疫情改變走私趨勢，跨國犯罪集團的走私途徑迂迴曲折，物流資金流更加頻繁，預計海關日後單靠海上追截的執法困難會更大，除了船隊，亦會調派反走私的偵緝人員，從源頭打擊走私活動，例如搗破岸邊倉庫，適當凍結及充公走私團隊資產等，並會與內地有關部門緊密合作，由上游下游全面夾擊，針對性打擊走私活動。

其次是提升口岸通關能力，設立便利通關措施，包括參與深圳市政府皇崗口岸的通關提升服務，以及新皇崗口岸的設計，積極參與完善港深通關，未來新皇崗口岸將是一地兩檢設計。海關會在大灣區物流信息的互聯互通，發展高增值物流，在通關便利措施上繼續推陳出新，協助香港更好融入國家發展大局。

另一項工作是建設海關智慧藍圖，善用創新科技，包括大數據分析、人工智能、人工運算、雲端技術等，分階段推動及強化部門的資訊科技基礎設施，建設嶄新的創新系統，提升執法成效，業務流程數碼化。她亦會做好支援前線管理的工作，積極了解前線關注事項，強化裝備配置，理順工序流程，更接地氣。何珮珊接任後與7個工會見面，重視保持溝通的傳統，未來致力完成內部晉升關長的內部培訓。

被問及在海關工作30年的感受，何珮珊表示，過去應對抗暴抗疫，確實承受不少壓力，但感受到同事的堅毅，為此感到感動及自豪，感謝同事在艱難時期作出貢獻，也感謝前任關長及團隊，因為大家的努力，令部門在不斷進步，她很珍惜領導香港海關的使命，未來會帶領海關繼續盡職盡責，實事求是，冀贏取市民口碑。

被問及其丈夫是現任政制及內地事務局局長曾國衞，兩人會否在工作崗位上有保密衝突？何說，與丈夫分管不同政府範疇，明白保密原則，「無必要將公事攞出來講」，雙方都是紀律部隊出身，會明白及支持對方工作。